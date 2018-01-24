/ Экс-полицейский производил поддельный алкоголь в Челябинской области

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Нелегальный бизнес обернулся приговором для бывшего сотрудника полиции. Мужчина организовал производство алкогольных напитков на своем подворье. Контрафакт южноуралец продавал в Троицке. При задержании у него изъяли около 5 тысяч бутылок алкоголя объемом 0,5 и 0,7 литров, а также 32 пятилитровых ёмкости с содержимым.
Пресекли незаконное производство и сбыт продукции сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. Было возбуждено уголовное дело, обвиняемого отдали под суд.
Троицким городским судом Челябинской области осужден бывший сотрудник полиции, за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК России («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере»). — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
В результате суд признал жителя Троицка виновными и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.