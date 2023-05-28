Алексей Текслер поздравил пограничников с профессиональным праздником

Охрана российских рубежей была и остается ответственным делом

Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил тех, кто охраняет рубежи нашей страны, с профессиональным праздником и отметил, что на Южном Урале это всегда было и остается почетным и ответственным делом.

«Профессионализм и мужество пограничников помогают обеспечивать безопасность и суверенитет России, охранять нашу землю от преступных посягательств и террористических угроз. В условиях, когда наша страна проводит специальную военную операцию, а ряд российских регионов подвергается вражеским атакам, надежная служба сотрудников пограничных войсковых формирований приобретает особую значимость», — сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил южноуральских пограничников за достойную службу и верность воинскому долгу, а также за спокойствие жителей Челябинской области и пожелал ветеранам и сотрудникам пограничной охраны здоровья, счастья и благополучия.

День пограничника в России отмечается с 1958 года, соответствующее постановление принял Совет министров СССР. В современной России указ о чествовании пограничников был подписан президентом РФ в 1994 году.