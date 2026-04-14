Алексей Текслер встретился с участниками СВО в Чебаркульском округе

Вопросы, озвученные ветеранами, уже на контроле у губернатора

Во время рабочего визита в Чебаркульский округ губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с бойцами, вернувшимися из зоны специальной военной операции. Встреча прошла в неформальной обстановке, военнослужащие смогли открыто озвучить волнующие их вопросы.

Основные темы разговора касались самых насущных потребностей. Бойцы обратили внимание главы региона на необходимость капитального ремонта школы в поселке Тимирязевском, модернизации службы скорой помощи и соблюдения нормативов времени прибытия бригад к пациентам. Также подняли вопрос о порядке оказания медицинской помощи военнослужащим, которые находятся в краткосрочном отпуске.

Алексей Текслер внимательно выслушал каждого выступающего и заверил, что ни одна проблема не останется без внимания. По всем пунктам будут организованы проверки и приняты меры.

«Люди не должны сталкиваться с лишними сложностями при получении медицинской и иной помощи. Все вопросы необходимо отработать в четком порядке», — подчеркнул губернатор, дав поручение профильным ведомствам оперативно разобраться в каждой ситуации.