Бойцы студотрядов провели тренинг на молодёжном форуме в Снежинске

Такое взаимодействие было организовано впервые.

Два дня в Снежинске проходил образовательный молодёжный форум «Энергия», на котором местные молодые активисты участвовали в различных тренингах, лекциях, встречах и так далее.

Помимо обычной программы, впервые была организована площадка студенческих отрядов. На встрече с молодёжью Снежинска присутствовали руководитель штаба Челябинского областного студенческого отряда Юрий Болдырев и его заместитель по работе с педагогическими отрядами Мария Сазонова.

Для собравшихся на форуме «Энергия» они провели тренинг, в первой части которого состоялся интерактив на тематику студотрядов. Далее состоялась лекция о личном бренде бойца РСО. Завершающим стал открытый диалог молодых снежинцев с Мариной Сазоновой и Юрием Болдыревым.

«Мы узнали подробнее о студотрядах, о том, каким в идеале должен быть боец и об ответственности, которую он несёт, вступая отряд. Всё было легко и непринуждённо», — поделилась одна из участниц форума Анастасия с пресс-службой Молодёжного ресурсного центра.

К слову, за время форума «Энергия» в нём смогли поучаствовать 78 человек в возрасте от 14 до 35 лет.