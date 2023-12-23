Алексей Текслер исполнит желания сестер из Сосновского района в рамках акции «Елка желаний»

Мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в регионе исполняют пятый год подряд

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт Всероссийской акции «Елка желаний» в регионе. В этом году она проходит в пятый раз. Сам губернатор, его супруга Ирина Текслер, члены областного правительства, главы муниципалитетов и районов и многие другие сняли с елки шары с желаниями детей и в ближайшее время исполнят их. Всего на новогоднем дереве в этом году разместилось 64 шара. Там желания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также детей участников СВО и юных жителей Волновахи и Ясиноватой, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Снимая шар с елки, Алексей Текслер подчеркнул важность этого проекта, который помогает объединиться и исполнить мечты ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

«Сегодня здесь такая большая дружная команда Челябинской области. Спасибо вам огромное! „Елка желаний“ проходит по всему нашему региону, в каждом муниципалитете. Благодарю всех, кто принимает активное участие в ней. На мой взгляд, это очень важно. Сегодня на „Елке желаний“ желания детей военнослужащих, детей из Волновахи, из Ясиноватой. Многие семьи многодетные, мы сегодня подарим этим детям новогоднюю сказку, исполним их мечты. Уверен, что помимо подарков очень важно для них внимание, наше в том числе, внимание каждого из вас»,— сказал он.

Алексею Текслеру попался шар с желаниями сестер Виктории и Софии Халимовых из Сосновского района. Творческая Вика пожелала наборы для рисования, лепки и мыловарения, а спортивная Соня — велосипед.

Ирина Текслер сняла шар с желаниями братьев Максима и Никиты Загоскиных из Магнитогорска. 16-летний Максим написал, что хотел бы получить в подарок электрогитару, а Никита, которому через неделю исполнится 10 лет, загадал трюковый самокат.

«Чудесная традиция, которую зародил Алексей Леонидович Текслер. Прошу вас не забывать об одном, что иногда адресная, личная помощь людям, семьям, которые в этом нуждаются, не менее важна, чем просто выполнять свою работу. И прошу вас не только на Новый год исполнять желания, дарить подарки, но и тогда, когда люди к вам обращаются. Адресно помочь людям — это всегда очень важно. С Новым годом!»— сказала Ирина Текслер.

После того, как все участники «Елки желаний» сняли шары, они рассказали, что чаще всего ребята загадывают наборы для творчества, спортивный инвентарь, современные электронные игрушки, развивающие игры и прочее.