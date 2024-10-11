Алексей Текслер вручил награды южноуральским спортсменам

Грамоты и медали получили участники Паралимпийских игр и международных турниров

Губернатор наградил челябинских спортсменов, показавших отличные результаты на Паралимпийских играх и других международных турнирах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

На церемонии награждения губернатор подчеркнул, что успехи спортсменов делают регион одним из самых спортивных в России. Он поздравил всех с достижениями и выразил уверенность, что скоро они снова будут представлять страну на мировых соревнованиях.





«Восхищаюсь нашими паралимпийцами, золотыми чемпионами Игр в Париже — Валерией Шабалиной и Дмитрием Черняевым. Вы совершили настоящий подвиг во славу российского спорта. Проявили высокое мастерство, силу духа и настоящий уральский характер. Я испытал невероятную гордость, когда смотрел Паралимпиаду»,— сказал губернатор.



Призерам XVII Паралимпийских летних игр — 2024 губернатор вручил медали «За заслуги перед Челябинской областью» II степени.

Победительница чемпионата Европы по тхэквондо 2024 года Татьяна Минина и ее тренер Александр Энс получили медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Такую же награду вручили тренерам Татьяне Новиковой и Михаилу Уранову, а также победителю чемпионата Европы по боксу — 2024 Эдмонду Худояну.

Алексей Текслер вручил шести южноуральцам благодарности губернатора Челябинской области. Среди них спортсмены, тренеры и врачи. Еще десять человек получили благодарственные письма за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Челябинской области.





Помимо этого, губернатор объявил о новых стипендиях для лучших спортсменов и подтвердил намерение продолжать развивать физическую культуру и спорт в области.

«Вы являетесь кумиром и примером для многих детей, которые приходят в спорт. Я бы очень хотел, чтобы многие из вас, завершив карьеру спортсмена, пришли на тренерский мостик. Хотелось бы, чтобы ваше мастерство, ваш талант, ваша целеустремленность была путеводной звездой для юных спортсменов»,— подытожил Алексей Текслер.

Отметим, что с 2019 года на Южном Урале построено и реконструировано более 90 спортивных объектов.