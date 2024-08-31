Челябинка Валерия Шабалина завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже

Это уже вторая награда в копилке спортсменки

Пловчиха из Челябинска Валерия Шабалина завоевала золото на XVII Паралимпийских летних играх в Париже. Спортсменка одержала победу в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14, сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Ранее Валерия Шабалина завоевала бронзу в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем. Таким образом, это уже вторая награда в копилке спортсменки на этих Паралимпийских играх.

Напомним, всего на Паралимпийских играх-2024 выступают шесть спортсменов из Челябинской области. Игры завершатся 8 сентября.