House of Leo и Gapanovich станут хедлайнерами Парижской недели моды на Урале

Показ в Челябинской области состоится 30 мая

Челябинская область запускает обратный отсчет до главного модного события региона. Через месяц, 30 мая, под софитами башни в селе Париж свои новые коллекции представят известные южноуральские и российские дизайнеры.

В Агентстве развития креативных индустрий Челябинской области назвали хедлайнеров показа. Ими станут модные дома House of Leo и Gapanovich. Остальных участников объявят позже.

Напомним, в 2026 году Парижская неделя моды станет отдельным от Парижского полумарафона мероприятием. Организаторы решили разделить два крупных события, чтобы каждое из них получило максимум внимания и зрительского интереса.