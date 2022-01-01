Алексей Текслер с семьей оценили народные гуляния в центре Челябинска

Вместе с Натальей Котовой они прогулялись по ледовому городку, Кировке и по набережной Миасса

В субботу, 1 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил народные гуляния в центре Челябинска. Вместе с супругой и сыном глава региона осмотрел ледовый городок на площади Революции. Губернатора сопровождала глава Челябинска Наталья Котова.

В ледовом городке Текслер осмотрел аттракционы. Но прокатиться на самой большой горке города так и не смог — слишком большая к ней стояла очередь. Тут же возникла очередь из желающих сделать фото на память с главой региона. Алексей Текслер сфотографировался с челябинцами. Также глава области заглянул в усадьбу Деда Мороза, которая открыта на площади при поддержке медиахолдинга «Первый областной».

Затем семья главы региона прогулялась по Кировке. У филармонии все свернули на новую набережную Миасса. В отличие от площади Революции, переполненной народом, на Кировке людей в разы меньше, а набережная — пуста.

Кстати, с прошлом году 1 января семейство Текслеров и Наталья Котова также гуляли по ледовому городку — это стало традицией. Правда, в прошлом году они были на площади вечером, когда стемнело и включили праздничную иллюминацию.

В новогодние каникулы нужно хотя бы раз скатиться с горки. С ребенком или без, на тюбинге или ледянке — кому как нравится. Мы вспомнили самые популярные и высокие горки в Челябинске и окрестностях города.

