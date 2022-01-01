Самые высокие горки для тюбинга в Челябинске и окрестностях

Ищем экстремальные трассы и тестируем их

В новогодние каникулы нужно хотя бы раз скатиться с горки. С ребенком или без, на тюбинге или ледянке — кому как нравится. Мы вспомнили самые популярные и высокие горки в Челябинске и окрестностях города.



Горка на «Лыжной базе»

Комсомольский проспект, 92



В этом году на «Лыжной базе» рядом с катком построили большую деревянную горку для тюбинга. Горка за забором, она платная. В киоске рядом дают в прокат ватрушки.

Мы выехали на горку в будний день, но наткнулись на закрытую дверь. Горка достаточно высокая, пожалуй, самая большая на Северке. Не залита, поэтому на ледянке по ней не скатиться — только тюбинг.

На «Лыжной базе» пояснили, что горка работает в выходные и в новогодние праздники. Кататься разрешают со своим тюбингом, вход на весь день стоит 300 рублей. Аренда тюбинга на полчаса — 150 рублей, на час — 200.

Чтобы убедиться, что горка сегодня работает, предлагают уточнять по телефону +7 (351) 244-28-76.

Горка в центре отдыха «Русские забавы»

Ул. Лыжных батальонов, 7/1



Если маленькие горки во дворах вам надоели, добро пожаловать на берег Шершней. Здесь находятся две самые большие горки в шаговой доступности от Челябинска.

Протяженность — 250 метров. Отдельное удовольствие — полюбоваться с вершины на замерзшее водохранилище. Спускаться страшно: на тюбинге развивается большая скорость и кажется, что не едешь, а летишь над землей. Настоящий экстрим. Мнительным на горку лучше не соваться, во время поездки сердце сжимается от мысли, что улетишь куда-то не туда.

На горке есть два подъемника. В тихие дни работает только один. У старта стоит дежурный и помогает цеплять тюбинги за подъемный механизм.

Покататься стоит 300 рублей за полчаса. В стоимость входит и подъемник и аренда ватрушки. На своем тюбинге кататься запрещено. Сотрудники уверяют, что такое требование поставлено из соображений безопасности.

«Наши тюбинги хорошо накачаны, целы, внутри давление нужное. Мы в них уверены. А какой принесут тюбинг клиенты, непонятно. Может, он сдутый и на нем спускаться с горы опасно», — рассказывает администратор в кассе.

Горки в главном ледовом городке

Площадь Революции







Горки на площади Революции в этом году маленькие и подойдут только школьникам. Родители предпочитают снимать катающихся детей на телефон.



Мы одолжили ледянку у мальчишек и опробовали горку. Самое неудобное на ней — это стыки между ледяных плит на выкате. Пока едешь, прыгаешь на стыках, как на колдобинах на дороге. Неясно, они сделаны специально, чтобы тормозить, или это просто недоработка всей конструкции.





Но зато родителям нравится то, что две одинаковые горки стоят друг напротив друга. Спустившись с одной, ты приезжаешь прямо к лестнице на вторую горку — и не нужно возвращаться обратно. И так по кругу.

Горка-монстр под Челябинском

Южно-Уральский прииск (Сосновский район)



Горка, больше похожая на арт-объект. Она собрана из бревен, палок и других подручных материалов, работает уже не первый год.



Рядом построили еще несколько горок, вместе они образуют комплекс «Город перемен». Центр начинает работать с 1 января. Если отправитесь туда кататься, лучше свяжитесь с владельцем (+7-951-457-76-90) и захватите свой тюбинг, убедившись в том, что он целый и не подведет вас. Аренда тюбинга на месте — 250 рублей час, час катания на своем тюбинге — 150 рублей.

Деревянная горка в центре «Вишневая горка»

Ул. Олимпийская, 5А



Центр находится в микрорайоне Вишневая Горка. Накануне Нового года там залили широкую и высокую деревянную горку, с которой катаются как на ватрушках, так и на ледянках. Малышам рекомендуют спускаться с родителями.



Тюбинг можно взять в аренду — 200 рублей на весь день, в залог просят оставить документ.



Тюбинг на Первом озере

Бродокалмакский тракт, 1/4



Небольшой тюбинг-центр с естественной горкой и выкатом на лед водоема. Предприниматели установили подъемник и наладили аренду ватрушек — 300 рублей в час в праздники. Добраться до центра проще на машине, по дорогам 15 минут из Центрального района.



Если температура воздуха ниже −25°С, тюбинг-центр не работает.

Горка у отеля SmolinoPark

Ул. Чапаева, 114

Каждый год на территории отеля открывается зимний парк развлечений. Вместе с катками здесь заливают деревянную горку с выкатом на озеро. Горка высокая, с трехэтажный дом. Кататься на ней разрешают только на тюбингах — никаких ледянок. Можно принести свою ватрушку, тогда час катания — 200 рублей, с арендой тюбинга на месте — 250 рублей час. Для самых маленьких приготовлена мини-горка, с которой можно спускаться на ледянке.



Горка будет работать все новогодние каникулы с 12:00 до 20:00.



Бажовские горки

Копейск, Шишкина, 9/1



Центр отдыха за Копейском. Здесь тюбинговая трасса больше похожа на учебную горку для сноубордистов, но кататься по ней предпочитают все-таки на ватрушках. Протяженность — 300 метров, а перепад высоты 25, так что экстремальный спуск катающимся обеспечен. На вершину ведет подъемник. Со своим тюбингом на большую горку нельзя — аренда одного тюбинга 300 рублей час.



При температуре −18° о работе тюбинга лучше узнать по телефону 8 (351) 750-03-17. 1 января горка работает с 12:00 до 22:00, а все остальные дни с 10:00 до 22:00.