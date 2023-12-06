Под Пластом за два месяца перестроили детский лагерь

«Лесная сказка» готовится принять краткосрочную зимнюю смену

В детском лагере «Лесная сказка» под Пластом за два месяца возвели два новых модульных корпуса для детей и готовятся провести краткосрочную зимнюю смену. Об этом в среду, 6 декабря, в личном телеграм-канале сообщает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Каждый корпус рассчитан на 50 детей. На это было выделено 47,79 млн рублей из федерального бюджета и 12,7 млн рублей — из регионального. Если раньше лагерь работал только летом, то теперь проводить детские смены можно будет круглый год», — пишет политик.

Строителям осталось завершить чистовую отделку, установить сантехнику, отопительные приборы, смонтировать вентиляцию. Обновим все необходимое оборудование, мебель, мягкий инвентарь и прочее. Условия для детей замечательные: современные комнаты на двоих с отдельными санузлами. Также строители утеплили фасады и чердачные перекрытия по уже существующим объектам, заменили окна, двери, отопление в столовой, в медицинском блоке, в административном здании.

Шесть педагогов прошли курсы повышения квалификации РПГУ им. А. И. Герцена.

Ирина Гехт замечает, что это хороший опыт того, как можно оперативно привести в порядок популярный детский лагерь.