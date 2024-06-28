Алексей Текслер рассказал о развитии коммунальной инфраструктуры Челябинской области до 2030 года

В этом году запланированы 86 мероприятий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в Совете при полпреде президента РФ в УрФО. На встрече обсуждалось обновление коммунальной инфраструктуры и социальные выплаты медработникам первичного звена, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Основные объекты коммунальной инфраструктуры ввели в 1950—1980 годы. Они, по словам полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, накопили значительный моральный и физический износ. Это ведет к росту аварий.

«Наша главная задача — переломить тенденцию, когда темпы износа инфраструктуры превышают объемы ее обновления. Для этого, безусловно, необходимы ресурсы. Возможности бюджета не могут оперативно покрыть все потребности, поэтому необходимо активнее привлекать внебюджетные средства, а для этого нужно максимально сбалансировать тарифную политику», — сказал Владимир Якушев.

Губернатор Челябинской области рассказал, что в регионе растут показатели индекса качества городской среды, в оценке которого участвуют 30 городов. Число городов с благоприятной средой за последние годы увеличилось с 8 до 25. Доля городов с благоприятной городской средой составила 83%. Эта цифра опережает плановый показатель.

Комфортные условия проживания подразумевают развитие коммунальной инфраструктуры и предоставление качественных коммунальных услуг.

«Это наиболее важная составляющая качества жизни населения. В Челябинской области накоплен значительный процент износа объектов коммунальной инфраструктуры. Проблемы копились десятилетиями. Чтобы их последовательно решать, в регионе разработан комплексный план развития коммунальной инфраструктуры до 2030 года», — сказал Алексей Текслер.

В план включили 1338 объектов коммунальной инфраструктуры, работы по их модернизации оценили в 102 миллиарда рублей. В прошлом году в регионе обновили 107 таких объектов. На этот год запланировано 86 мероприятий.

«В целях реализации программы регион продолжит активную работу с федеральным центром. Планируется использовать средства списания 2/3 задолженности субъектов по бюджетным кредитам, средства инфраструктурных бюджетных кредитов и возможности корректировок инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций», — отметили в пресс-службе.

Регион с 2022 года привлекает средства Фонда национального благосостояния. Губернатор предложил рассмотреть возможность изменения условий участия в программе займов ФНБ малых городов, опорных пунктов на специальных условиях по льготной ставке.

В регионе также реализуются меры по сокращению дебиторской задолженности. Это делается для увеличения фактического финансирования инвестпрограмм по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры. Губернатор предложил оптимизировать механизм погашения задолженности в приложении ГИС «ЖКХ», чтобы повысить качество этой работы.

Во время заседания также рассмотрели вопросы соцвыплат медработникам первичного звена. Алексей Текслер сказал, что поручение президента о повышении размера выплат для специалистов в малых городах, райцентрах и селах исполнено в полном объеме. Был принят закон, в соответствии с которым с 1 марта увеличили максимальный месячный размер выплат таким специалистам.

«Также обеспечены выплаты в рамках регионального закона для медработников, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу ОМС», — добавили в пресс-службе.