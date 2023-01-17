Алексей Текслер проверил работу нового детского сада в челябинском пригороде

Губернатор оценил инфраструктуру микрорайонов в западном направлении областного центра

Губернатор Алексей Текслер посетил челябинский детский сад № 77. Дошкольное учреждение открыло двери для воспитанников 19 декабря. Глава региона пообщался с детьми и понаблюдал за интерактивной обучающей игрой, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Пока здесь действуют четыре тестовые группы. К 1 февраля садик должен быть полностью заполнен воспитанниками (350 ребят). У каждой из 12 групп есть своя игровая площадка на улице с теневыми навесами.

«Детский садик был открыт в конце прошлого года, он очень востребован. У нас в этом году будет два детских сада в Малиновке и в „Конфетти“. На следующий год — еще три детских сада: один в L-town, там строится крупный микрорайон, и два — в поселке Западном. Еще несколько лет назад отсюда было большое количество вопросов по социальным объектам, и я очень рад, что мы вместе с застройщиком последовательно решаем. В ближайшее время все эти вопросы будут закрыты. Начато строительство еще одной школы в Белом Хуторе, там уже есть свайное поле», — оценил глава региона необходимость социальных объектов в микрорайоне.

Губернатор Алексей Текслер рассказал о планах развития челябинского пригорода в западном направлении. Он рассказал, как областные власти решают проблемы социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства для множества поселков.

«С точки зрения жилья в Сосновском районе большие планы, активно застраивается эта часть. С „Газпромом“ у нас подписана программа развития. Все вопросы с подачей газа в домовладения решены, понадобится определенное время для их фактического исполнения. Те же самые решения приняты с „Россетями“ по улучшению качества энергоснабжения: когда не хватало газа, больше ориентировались на электричество, и изначально сети не были рассчитаны на такую нагрузку», — пояснил глава региона.

Напомним, сегодня Алексей Текслер посетил строящуюся «Академию спорта» и открыл новую школу на 1100 мест в микрорайоне Твоя Привилегия.