Алексей Текслер прогулялся с семьей по центру праздничного Челябинска

Первого января губернатор уже по традиции заглянул в ледовый городок

Первого января губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его семья прогулялись по ледовому городку в центре Челябинска. Сегодня здесь продолжаются праздничные гулянья c участием аниматоров и артистов.

«Первый день нового года по традиции вместе с семьей проводим в челябинском ледовом городке. Сегодня морозно, но для активного отдыха это не помеха. Детям очень нравится!», — написал Алексей Текслер в личном телеграм-канале.

Ранее Алексей Текслер поздравил земляков с наступающим Новым годом и пожелал всем здоровья, мира и добра, что сейчас особенно важно и необходимо.

