Первого января губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его семья прогулялись по ледовому городку в центре Челябинска. Сегодня здесь продолжаются праздничные гулянья c участием аниматоров и артистов.
«Первый день нового года по традиции вместе с семьей проводим в челябинском ледовом городке. Сегодня морозно, но для активного отдыха это не помеха. Детям очень нравится!», — написал Алексей Текслер в личном телеграм-канале.
Ранее Алексей Текслер поздравил земляков с наступающим Новым годом и пожелал всем здоровья, мира и добра, что сейчас особенно важно и необходимо.
Кстати, в прошлом году 1 января Алексей Текслер также оценил народные гулянья
в центре Челябинска: глава региона прокатился на горке в ледовом городке на площади Революции, а также прошелся по Кировке и по набережной Миасса.