Алексей Текслер поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом

Губернатор Челябинской области отметил, что 2022 год был непростым

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с наступающим 2023 годом. Глава региона пожелал южноуральцам здоровья, новых сил, мира и добра и отметил, что именно это сейчас важно и необходимо.

«Прошедший год не был легким. Наша страна столкнулась с серьезными экономическими санкциями, была вынуждена силой отстаивать свои национальные интересы, защищать мирных людей на наших исторических территориях. Впервые за долгое время многие наши земляки встречают Новый год на боевых позициях, вдали от своих родных. Все наши мысли и чувства сейчас связаны с нашими защитниками. Я уверен, что в этом году под бой курантов жители области, все как один, загадают главное желание — чтобы наши ребята как можно скорее вернулись домой с победой, живыми и невредимыми», — сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область достойно справляется со всеми сложностями, а жители общими усилиями делают ее лучше и сильнее. В регионе успешно развивают социальную сферу, укрепляют экономику, благоустраивают города и поселки, а также растят достойное молодое поколение.

«Спасибо вам всем, уважаемые друзья, за ваш труд и любовь к малой родине. Еще раз поздравляю вас с праздником, с Новым годом! Пусть он будет счастливым для всех нас!» — поздравил губернатор.

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