Жуки‑короеды уничтожили пихты на набережной Нижнего Кыштыма

Деревья придется вырубать и сжигать

В одном из микрорайонов Кыштыма жучки уссурийского полиграфа облюбовали пихты. Хвойные растения массово приобрели ржавый оттенок и начали засыхать. Странное «покраснение» деревьев заметили местные жители.

После проверки эксперты обнаружили в коре жучков уссурийского полиграфа. Этих короедов называют «убийцами леса» — они массово заселяют стволы и уничтожают зараженные деревья. Единственный способ борьбы с жучками — уничтожение поврежденных пихт.

Опасный вредитель несвойственен для Челябинской области. Обычно уссурийского полиграфа можно встретить на Дальнем Востоке, в Северном Китае и Корее.