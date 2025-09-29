Алексей Текслер принял участие в заседании Госсовета по вопросам поддержки участников СВО

В Челябинской области, с учетом федеральных, действует более 140 мер поддержки



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Работа в рамках заседания стала подготовительной к президиуму Госсовета России. Участники обсудили реализацию и совершенствование мер поддержки для участников СВО и их семей.

В заседании приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Работа ведется постоянно. У регионов есть свои практики, многие из которых заслуживают внимания. Но уже сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше. Наш долг — в полной мере обеспечить их вниманием и заботой», — сказал секретарь Госсовета Алексей Дюмин.





Губернатор Челябинской области по итогам работы заседания отметил, что оно было эффективным:

«Комплексно рассмотрели и обсудили основные вопросы — совершенствование механизмов предоставления мер поддержки ветеранам боевых действий, оказание медицинской, психолого-психотерапевтической помощи, реабилитацию участников специальной военной операции, которые возвращаются из зоны СВО, их трудоустройство, улучшение жилищных условий».

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер докладывал президенту Владимиру Путину, что на Южном Урале, с учетом федеральных, действует 142 меры поддержки ветеранов СВО и их семей.