За три месяца фестиваль «Челябинская область — большая семья» охватил более 200 тысяч южноуральцев

В каждой из 46 территорий решены десятки вопросов, которые волнуют людей на местах

Губернатор Алексей Текслер дал старт фестивалю «Большая семья» в Челябинске – это 46-я площадка в этом году, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона отметил, что основная цель этого уникального события — приблизить государственные структуры к каждому жителю, и она достигнута.

«Обычно люди идут в госструктуры решать проблемы, а тут структуры приходят к людям. И на мой взгляд, это уникальный формат. Фактически все министерства, ведомства, различные государственные, муниципальные структуры, общественная приемная губернатора проводят на фестивале приемы, консультируют жителей, оказывают всю необходимую помощь», — подчеркнул губернатор.









Глава региона отметил, что фестиваль — это заслуга всех сотрудников муниципалитета и членов областного правительства, поблагодарил глав округов за личную включенность в организацию такого масштабного события.

Алексей Текслер пожелал собравшимся, чтобы Челябинск поставил яркую точку в фестивале-2025 года, и пообещал, что в 2026-м «Большая область» вновь отправится по городам и весям Южного Урала.

«Мы продолжим проводить наш фестиваль и в следующем году. Это очень важно, потому что мы объединяем всю нашу замечательную область. Наша область по-настоящему одна большая семья. Ну, и конечно финальную точку мы ставим в столице нашего региона, в Челябинске — городе трудовой доблести».

В свою очередь, благодарность губернатору и волонтерам выразил глава Челябинска Алексей Лошкин, который напомнил о главном принципе, на котором основан данный фестиваль:

«Все принципы семьи построены на принципе любви, взаимоуважения и поддержки. Наш фестиваль — это место, где каждый житель области может получить реальную консультацию, помощь по разным вопросам», — подчеркнул мэр.

Все присутствующие подчеркивают: особенность именно этого фестиваля в том, что тут не просто место развлечения, хотя и их хватает.

Но по большому счету, это место, где каждый житель любого муниципалитета совершенно разного возраста может получить вполне реальную консультацию, помощь по совершенно разным вопросам — по льготам, мерам поддержки, социальным выплатам.

Каждый желающий может пройти медицинское обследование и даже получить консультацию терапевта.

А еще на «Большой семье» можно вступить в регистр доноров на стволовые клетки — такая возможность была только в 10 городах. За это время в регистр вступили 15 человек, в том числе сегодня — пятеро, в основном, молодежь. Теперь все они ждут, когда их генетическим близнецам понадобится помощь.



Здесь рассматривают вопросы взаимоотношений с работодателем, помогают правильно составить резюме или провести собеседование. Большой блок вопросов посвящен подрастающему поколению: им помогают в выборе будущей профессии и многое другое.

«Это место сегодня действительно является местом, где мы помогаем друг другу, подставляем плечо, и в этом уникальность этого мероприятия», — отметил глава Челябинска.

«Отдельные слова благодарности вам, Алексей Леонидович, за то, что вы стали фактически идейным вдохновителем этого фестиваля и поддерживаете его лично, своей вовлеченностью мотивируя всех нас к проведению его в таком формате», — добавил он.

Глава региона вручил региональную награду «Семейное счастье» десяти супружеским парам-старожилам. В числе награжденных супруги, которые прожили бок о бок 59 (!) лет. А вместе с родителями, бабушками и дедушками на сцену поднимались их многочисленные потомки — вплоть до правнуков.

К слову, отметили на фесте еще одну ячейку общества, кажется, самую молодую здесь сегодня: Анна и Данил Абубакировы поженились всего неделю назад. А познакомились на фестивале «Большая семья» в 2024 году: Анна была замруководителя по северному направлению, а Данил отвечал там же за блок здравоохранения. Сейчас молодожены работают в объединении «Волонтеры-медики» в Москве, но свадьбу сыграли в родном Челябинске.