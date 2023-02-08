Алексей Текслер предложил использовать сертификаты для расселения детей-сирот

В Челябинской области на эти цели выделят дополнительные средства

Использовать специальные сертификаты для расселения детей-сирот, имеющих уже собственные семьи, предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Этот механизм позволит претендентам на жилье от государства самим выбирать квартиры, добавлять для их покупки собственные средства. Глава региона отметил, что на эти цели будут выделены дополнительные средства, передает пресс-служба регионального правительства.

Инициатива прозвучала в среду, 8 февраля, во время областного совещания с членами южноуральского правительства и главами муниципалитетов. В ходе совещания Алексей Текслер поручил главам проинформировать население о новой мере поддержки семей с детьми-инвалидами. Так, с 1 января 2023 года более чем в три раза увеличили максимальный размер компенсации на реабилитацию — до 100 тысяч рублей. Родители сами выбирают: получить компенсацию (в виде возмещения оплаты реабилитации) или взять сертификат, по которому услуги сразу оплачиваются организации. Накануне, 7 февраля, управления социальной защиты всего региона начали принимать заявления на сертификаты.

«Механизм сертификатов надо использовать и для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи. Сертификат позволяет использовать еще дополнительные программы поддержки, добавить свои средства и приобрести более комфортное жилье. Это более гибкий механизм. Договорились на эти цели выделить дополнительные средства», — отметил губернатор.

Проблема с расселением детей-сирот остро стоит в отдельных районах Челябинской области. Так, в селе Чесма детям-сиротам вручили ключи от квартир, которые со временем признали не подлежащими для проживания. Оказалось, что помещения утеплили коробками из-под сока. Информационное агентство «Первое областное» разбиралось, кто оказался в заложниках десятилетней истории: сироты или даже местные власти.