Жилье раздора. В Челябинской области новые квартиры для детей‑сирот намерены признать непригодными

Льготники уже который год не могут нормально воспользоваться своим основным правом

На юге Челябинской области уже не в первый раз разгорается скандал с непригодным жильем для детей-сирот. В Чесме районные власти выкупили построенные коттеджи, в которых сделали квартиры с чистовой отделкой. Спустя время жильцы стали замечать, что стены и крыши в домах стали промерзать, поскольку изначально их утеплили коробками из-под сока, а сейчас, как утверждают обитатели квартир, с них вовсе требуют оплатить некую аренду помещения. ИА «Первое областное» разбиралось, как в одной истории о жилье для льготников переплелись уголовные дела, несколько лет судебных заседаний и долгие бюрократические процедуры.

Халатная покупка

С помощью аналитической справки, которая оказалась в распоряжении информагентства, удалось восстановить хронологию событий. В 2013—2016 годах администрация района поэтапно покупает в селе Чесма полтора десятка домов, а точнее, одноэтажных коттеджей, каждый из которых разделили на четыре квартиры. В то время в местных новостях пару раз в год, по ходу строительства, появлялись сообщения о том, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выдают ключи от новеньких квартир. Ключи от помещений площадью в 35 «квадратов» вручал действующий на тот момент глава Чесменского района Александр Серков, причем эту процедуру проводили торжественно, с перерезанием ленточки, поздравлениями и напутственными словами. Владельцами квартир ребята сразу не стали: с ними, согласно законодательству, заключили договоры социального найма на пять лет, чтобы воспитанники детдомов не стали жертвами мошенников.





Через пять лет каждый из них смог бы оформить полученную от властей квартиру в собственность, но радость новоселов продлилась только до ближайших зимних морозов: крыша и углы в зданиях стали промерзать насквозь, а на стенах появились трещины, причем иногда опасения вызывал и фундамент. Стоимость одной такой квартиры в 2014 году оценивали в 800 тысяч рублей. В эту историю вмешались силовики, и по итогам проверок было возбуждено уголовное дело, по которому в 2019 году огласили приговор в отношении заместителя главы района по экономическому развитию и инвестициям Светланы Стельмах. Ее признали виновной в халатности за подписание актов приема-передачи 10 домов на улице Южной для 40 детей-сирот, которые оказались непригодными для проживания. По информации региональной прокуратуры, суд в 2019 году назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей, но освободил от его исполнения из-за истечения сроков давности.

Тяжбы на годы

После этого начинается целая череда бюрократических процедур, в которых сложно не запутаться. В 2020 году прокуратура в пользу десяти льготников, получивших жилье в коттеджах, через суд требует расторгнуть договоры социального найма. Только летом 2021 года дело (после апелляции прокуратуры) доходит до областного суда, где постановляют провести новую экспертизу о соответствии квартир строительным нормам. Осенью этого же года пришел ответ: жилье не соответствует не только строительным правилам, но и нормам пожарной безопасности. Еще пару-тройку месяцев заняла процедура по определению того, являются ли эти дефекты эксплуатационными (то есть сделаны самими жильцами) или производственными. В конце 2021 года экспертиза подтвердила, что все «косяки» — дело рук строителей.





Лишь в конце марта прошлого года апелляционная инстанция решила, что администрации нужно расторгнуть договоры социального найма и обеспечить льготников другим благоустроенным жильем. Еще какое-то время это решение подтверждалось в кассационной инстанции, поскольку его обжаловали районные власти. Утвержденное судебное постановление исполнять надо, поэтому договоры были расторгнуты, а позже в письменном виде ребятам предложили жилье в поселке Огнеупорном взамен непригодных квартир. Все от данного варианта отказались (поселок находится в 50 км от районного центра), поэтому администрация подала документы в региональное министерство соцотношений, чтобы включить 10 человек в список тех, кто имеет право на обеспечение бесплатным жильем. Другими словами, им во второй раз придется подождать реализации одного и того же права.

«Вопрос по квартирам детей-сирот на сегодняшний день у нас в приоритете. На 10 квартир сегодня уже получено заключение экспертизы о признании их непригодными для проживания, соответственно, мы восстановили право детей на обеспечение их жильем, восстановив их в очередности и расторгнув при этом с ними договоры социального найма. Сейчас ведется работа по обеспечению этих детей качественным жильем — они имеют первоочередное право», — прокомментировала ИА «Первое областное» глава Чесменского района Татьяна Жморщук.





По ее словам, средства на приобретение жилья выделены району на этот год. Квартиры будут покупать не только в самом муниципалитете, поскольку рынок жилья там довольно сильно ограничен: закон позволяет рассмотреть вопрос о покупке недвижимости на территории Челябинской области. Другие полсотни квартир, расположенные в пресловутых коттеджах, сейчас находятся на экспертизе, где их должны признать негодными для проживания. Когда эти работы пройдут, то их владельцев тоже восстановят в очереди.

«После освоения выделенных средств в министерство социальных отношений будет направлено обращение о выделении дополнительных денежных средств на приобретение жилья, и эта работа будет вестись до полного обеспечения очередников жильем. Мы предпринимаем все возможные меры для урегулирования данной ситуации», — резюмировала глава муниципалитета.

Снова под ударом

Правоохранители и надзорные органы уже в который раз вмешиваются в эту долгую историю. 3 февраля появилась информация о том, что главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела по факту бездействия муниципалитета при предоставлении жилья детям-сиротам в Чесменском районе. Поводом к этому стали сообщения СМИ о том, что чиновники незаконно выставили льготникам, получившим негодные квартиры, счета за коммунальные услуги.

«Администрация нас вызвала, чтобы мы написали заявления, где бы мы хотели получить жилье в Челябинской области. В ответ на наши заявления, которые мы им отдали, обратно получали „письма счастья“ об арендной плате, о задолженности. Некоторым ребятам пришли извещения с долгом на 35 тысяч, мне лично выслали бумагу на 24 тысячи. Прокурор мне пояснил, что это незаконно, а администрация же не считает себя виновной: эта сумма, по их мнению, вполне разумная и обоснованная», — рассказала недавно активистам регионального ОНФ одна из пострадавших, Евгения Клюкина.

Районные власти заявили нашему агентству, что выставление счетов на оплату является «обычной ежемесячной процедурой», намекая на накопившиеся долги со стороны ребят. Тем не менее как только будут оформлены все документы на признание этих квартир негодными, то все счета отзовут. Сейчас администрация ничего не взыскивает с детей-сирот, что подтвердили и в СК России. Однако силовики не намерены оставлять муниципальных чиновников в покое: сейчас ведутся разборки в рамках уже другого уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По мнению следствия, к расследованию привело бездействие ответственных лиц, которые не привели дома для сирот в нормальное техническое состояние. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным найти конкретных чиновников, которые будут отвечать за нарушение прав льготников.

3 февраля прокуратура внесла представление Татьяне Жморщук об устранении выявленных в ходе выездной проверки нарушений. Ведомство потребовало прекратить взыскания денег за наем квартир. Квитанции отзовут, ситуация поставлена на контроль в прокуратуре области.