Алексей Текслер предложил ежегодно проводить всероссийские турниры по плаванию в Челябинской области

Масштабные соревнования дадут импульс для развития водного вида спорта

Сегодня, 10 февраля, в Челябинске стартуют Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Попова», в которых выступят более 700 спортсменов из 50 регионов. Перед масштабным турниром губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с заслуженным мастером спорта СССР, четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым. Вместе с представителями Федерации плавания Челябинской области они обсудили развитие плавания в регионе. Глава региона отметил, что Челябинская область готова к ежегодному проведению соревнований по плаванию всероссийского масштаба, передает пресс-служба регионального правительства.

Стороны обсудили направления развития водных видов спорта в Челябинской области. Так, более 48 тысяч жителей региона занимаются плаванием. Спортивную подготовку проходят около 2,5 тысячи пловцов в 13 отделениях спортшкол. В 2022 году Минспорт РФ признал плавание базовым видом спорта для Челябинской области.

Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе очень развито паралимпийское плавание. В области действуют 60 бассейнов по 25 метров и четыре — по 50 метров. На сегодняшний день идет строительство еще трех 25-метровых бассейнов, разработан проект нового 50-метрового бассейна в Челябинске. Регион намерен привлекать к строительству новых спортивных комплексов и частных инвесторов. Это будет способствовать увеличению количества пловцов.

В этом году МБУ СШОР № 7 получит статус областной специализированной спортивной школы по водным видам спорта. Она станет основным центром водных видов спорта в регионе. Кроме того, в 19 муниципалитетах реализуется программа «Плавание для всех» среди детей от 7 до 9 лет.

«Я думаю, что плавание нужно расценивать с точки зрения оздоровления нации, в частности детей, чтобы мы имели здоровое молодое поколение. Соответственно, нужно придать развитию и популяризации этого вида спорта еще один толчок», — отметил Александр Попов.

С 10 по 12 февраля в челябинском бассейне «Строитель» проходят соревнованиях на Кубок Александра Попова. В водном комплексе провели реконструкцию, теперь он соответствует всем правилам проведения соревнований по плаванию, в том числе по электронному оборудованию, зрительским местам и другим характеристикам. Также в этом году введена в эксплуатацию новая 25-метровая чаша.

«Проведение Кубка Александра Попова — это импульс для развития плавания на Южном Урале. Предлагаю проводить такие турниры ежегодно в Челябинске, мы будем поддерживать проведение всероссийских соревнований на территории Челябинской области», — отметил губернатор.

Стороны обсудили и тренерский состав. В области действует программа «Земский тренер». По ней поддержку получают специалисты, выбравшие местом работы небольшие населенные пункты региона.