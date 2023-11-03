Алексей Текслер пожелал Чебаркульскому району больше динамики и инициативы

Глава региона подвел итоги визита в муниципалитет

Усилить жилищное строительство, продолжить модернизацию медучреждений первичного звена, строительство и реконструкцию спортивных объектов — в ходе рабочего визита в Чебаркульский район губернатор Челябинской области поручил руководству района работать энергичнее. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Напомним, что сегодня Алексей Текслер побывал на стройплощадке многоквартирного дома для детей-сирот в поселке Тимирязевском, осмотрел новый ФОК в селе Травники и там же устроил разнос за срыв капремонта в местной амбулатории. Кроме того, в селе Сарафаново он проконтролировал строительство школы-садика на 300 мест.

В Чебаркуле глава региона посетил местную птицефабрику, посмотрел процесс производства продукции из мяса птицы от и до, обсудил с руководством планы развития, в том числе автоматизацию производства и возможности установки отечественного оборудования.

«Поставил задачу Минпрому и Минсельхозу продумать возможность организации производства оборудования для птицефабрик у нас в регионе. Сейчас, на фабрике, практически на всех этапах — от погрузки до упаковки — задействовано в основном импортное оборудование. Считаю, что наша Челябинская область может решать задачи импортозамещения, причем в масштабе всей страны», — рассказал Алексей Текслер.

Он добавил, что в ходе совещания с руководством района много говорили про развитие муниципалитета в широком смысле этого слова. В частности, поставлена задача активизировать жилищное строительство (как индивидуальное, так и многоквартирное), увеличивать масштабы социальных строек.

«У района перспективы серьезные, в том числе в части экономического потенциала. Изменения видны в социальной сфере, в здравоохранении. Но нужно больше динамики, активности и инициатив со стороны местной власти. Мы посетили сегодня новый спортивный комплекс в Травниках, договорились также начать реконструкцию спортивного поля рядом с ФОКом — там появятся, в том числе, хоккейная площадка, футбольное поле. Это будет объект уже районного масштаба, не только для Травников», — прокомментировал Алексей Текслер.

По словам губернатора, есть изменения и в здравоохранении.

«Мы за последние несколько лет реализации программы развития первичного звена построили здесь два ФАПа, отремонтировали 12 ФАПов и амбулаторий, некоторые объекты из тех, где я сегодня побывал, предстоит завершить в ближайшее время. Сегодня с одним подрядчиком пришлось даже поругаться. На следующий год у нас тоже большие планы, потому что здравоохранение у нас в безусловном приоритете и соответствующие поручения министерству даны», — подытожил губернатор.

Глава региона также отработал ряд обращений, поступивших к нему через телеграм-канал и социальные сети. Он подчеркнул, что было много сообщений из самого Чебаркуля, и пообещал, что не оставит их без внимания.

Автор: Ольга Бороденок