Новый дом в Чебаркульском районе ликвидирует очередь на жилье среди детей‑сирот

Возведение жилого объекта завершают в поселке Тимирязевском

До конца 2023 года в поселке Тимирязевском будет сдан многоквартирный дом, где квартиры получат дети-сироты Чебаркульского района. Сегодня, 3 ноября, на стройке побывал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Строительство пятиэтажки на 54 квартиры началось в июле текущего года. Алексей Текслер спросил у строителей, успеют ли они закончить работу до декабря. По словам замдиректора строительной компании «Жилстрой-М» Вадима Николаева, в коробку здания заведены внутренние сети, идет монтаж систем канализации и водоснабжения.

«Сегодня заканчиваем установку окон, останется смонтировать кровлю над подъездами. Это мы закончим в ближайшую среду и потом приступаем к внутренней отделке. Также заходят альпинисты, чтобы покрасить фасад. Параллельно будут идти работы по благоустройству, монтажу теплотрассы, чтобы сразу подать тепло на дом», — рассказал представитель подрядчика.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе отметил, что ход работ контролируется в режиме реального времени.

«Два-три раза в неделю общаемся, часы сверяем. Работы идут ритмично, в графике, не должно быть никаких провалов. Подрядчик обеспечен деньгами, материалами, даже погода и та на его стороне», — сказал глава Минстроя.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина добавила, что очередь детей-сирот на жилье в Чебаркульском районе составляет 57 человек. Новый дом позволит практически ее ликвидировать.

«То есть Чебаркульский район выйдет на такой график, что исполняется ребенку-сироте 18 лет — и он сразу получает положенное ему жилье», — пояснила Буторина.

«Мы договаривались, что будем активно сокращать очередь по региону, и такие объекты, конечно, знаковые для решения проблемы. Ждем своевременного завершения», — подытожил Алексей Текслер визит на стройплощадку.

Автор: Ольга Бороденок