В Чебаркульском районе открылся новый сельский ФОК

На очереди капитальный ремонт прилегающего стадиона

В селе Травники Чебаркульского района открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Луч». Сегодня, 3 ноября, там побывал губернатор Алексей Текслер. Узнав от сотрудников, что учреждению не хватает тренеров, глава региона раскритиковал местные власти за нерасторопность в поисках кадров, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В разговоре с губернатором работники ФОКа высказали пожелание, чтобы в штат добавили еще одного тренера.

«Надо заниматься более активно поиском кадров. Хорошо, что есть спортшкола и тренерский состав, но вы же знали, что мы 1 ноября новый объект сдадим, вы же планируете увеличить охват занимающихся. Значит, должны были понимать, что и тренеры понадобятся дополнительные. Под лежачий камень вода не течет. Еще раз повторю: министерство спорта все заявки муниципалитетов по программе „Земский тренер“ отработало, квоты практически в два раза перевыполнило. Давайте, займитесь активнее, динамичнее», — указал районным властям Алексей Текслер.

Комплекс возводился в период с 12 мая по 21 сентября по пилотному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Общая площадь объекта — 1540 квадратных метров. Сюда входят игровой спортивный зал и административно-хозяйственный комплекс с раздевалками, душевыми, кабинетом врача, гардеробом, комнатой персонала, тренерской и другими помещениями.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса планируется создание отделения муниципальной спортивной школы. Кроме того, администрация муниципалитета подготовила проект по капитальному ремонту прилегающего стадиона, где хотят уложить искусственное футбольное поле, отремонтировать хоккейный корт, оборудовать площадки для волейбола и баскетбола, а также установить трибуны.

Автор: Ольга Бороденок