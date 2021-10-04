В третье воскресенье октября в России отметят День отца

Указ об установлении праздника подписал президент Владимир Путин

В России ввели новый праздник. День отца будет отмечаться теперь в третье воскресенье октября. Указ об установлении нового праздника подписал президент Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить день отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — говорится в документе.

Ранее с инициативой учредить в России День отца выступил Минтруд. Ведомство отмечает, что введение праздника обусловлено статьей 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.