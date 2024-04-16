Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил игроков магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» с заслуженным выходом в финал Кубка Гагарина, передает правительство Челябинской области.
«Команда билась за Магнитогорск, за своих болельщиков. И победила в принципиальном уральском дерби. Хочу отметить, что это результат большой работы игроков, тренерского штаба, руководства команды. Очень порадовала магнитогорская молодежь. С нетерпением ждем финала. Уверен, вся Челябинская область будет болеть за „Металлург“!»— сказал губернатор.
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