После визита генпрокурора Алексей Текслер назвал топ проблем Челябинской области

И призвал земляков сообщать о нарушениях ему лично

В среду, 27 ноября, Челябинск с рабочей поездкой посетил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он провел прием граждан по личным вопросам и прием представителей бизнес-сообщества, а после выделил ряд проблем, которые для региона особенно актуальны.

«Игорь Викторович поднял блок тем, на которых региональным и местным властям необходимо сосредоточить особенное внимание», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Наибольшее количество жалоб генпрокурор получил на работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ.

«Мы обязательно направим дополнительные средства на модернизацию сетей, но в основе должна быть качественная работа и оперативная реакция на обращения жителей. Сделаем и кадровые выводы по сложившейся ситуации», — пообещал Текслер.

Кроме того, допсредства будут направлены на расселение аварийных домов.

По поручению Краснова на Южном Урале будут сформированы дополнительные планы ремонта дорог. Отдельное внимание область уделит несанкционированным свалкам и своевременному вывозу ТБО в муниципалитетах, продолжит активную работу по газификации и догазификации региона.

Также были обозначены проблемы в сферах общественного транспорта, медицины, защиты прав участников СВО и членов их семей.

«По всем поставленным генпрокурором задачам будет проведена тщательная работа. В целом требую от региональной власти, руководителей муниципалитетов, хозяйствующих субъектов тщательного внимания к каждому обращению, неравнодушного отношения и — самое главное — результата», — обратился к землякам губернатор.

Алексей Текслер призвал южноуральцев обращаться с жалобами напрямую к губернатору, в том числе через его страницу в ВК.