Алексей Текслер поручил вместо панелек строить в регионе более современные жилые дома

Подход к возведению многоэтажек и социальных объектов должен быть комплексным

Во время рабочего визита в Магнитогорск 16 июля губернатор Алексей Текслер отметил, что жилые дома, школы и детские сады необходимо строить комплексно. Тогда к моменту сдачи новостроек будет готова и социальная инфраструктура, что важно для жителей. При этом на смену панельным многоэтажкам должны прийти более современные и интересные проекты домов.

«Мне очень нравится, что изменения в Магнитогорске происходят комплексно: и новое жилье появляется, и новые социальные объекты. Мы сегодня в 147-м микрорайоне были, там были жалобы людей о том, что домов настроили, а детских садов нет. Самое главное — это комплексный подход. Приняли решение, что в этом районе будем строить и новую школу», — отметил глава региона.

Чаще всего в Магнитогорске, как и в других городах Челябинской области, компании возводят панельные дома — самый экономичный вариант застройки.

«Чем я недоволен, скажу откровенно, — это новое жилье. Я считаю, что Магнитогорск достоин, чтобы жилье было более современным, более интересным. А вот эти бесконечные панельные дома… Надо в этой части менять облик города. Мы уже провели с „Трест Магнитострой“ (компания-застройщик в Магнитогорске. — Прим. ред.) встречу и со всеми подрядчиками. Есть новый современный инструмент — это комплексное развитие территорий, который позволяет решать различные вопросы в городе. Я считаю, что мы должны больше внимания уделять жилью», — добавил губернатор.

Напомним, 16 июля Алексей Текслер находится с рабочим визитом в Магнитогорске. Он уже осмотрел строящиеся детские сады и обновленную детскую библиотеку.

.