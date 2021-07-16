В Магнитогорске строят два новых детских сада на 520 мест

Ход строительства двух новых объектов проконтролировал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер 16 июля продолжает работу в Магнитогорске. Утро главы региона началось с посещения строительных площадок двух детских садов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Первая точка — строящийся детский сад в 147-м микрорайоне (проезд Сиреневый). Как доложили главе региона подрядчики, в микрорайоне детские сады отсутствуют, а в соседних — переполнены на 170 процентов. Очередь из дошколят здесь насчитывает 328 человек. По словам исполняющего обязанности начальника управления образования администрации Магнитогорска Ольги Бирюк, две группы будут ясельными, еще две – коррекционными.

«Еще президент Владимир Путин, когда приезжал в Магнитогорск в 2019 году, пообещал, что эти два садика будут. Отсутствие социальной инфраструктуры в кварталах многоэтажной застройки — это беда»,— заметил губернатор.

Ввод в эксплуатацию нового двухэтажного комплекса на 290 мест позволит снять социальную напряженность в округе, полагает глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Закончить строительство должны уже к 31 июля, на сегодня степень готовности составляет 88 процентов. Параллельно со строительными и отделочными работами уже идет закупка мебели и инвентаря.

На улице Зеленый Лог ситуация проще, но тоже напряженная: здесь очередь насчитывает 186 дошколят. К 30 августа строители должны сдать детские сады на 230 мест, то есть полностью закрыть потребность в дошкольных образовательных учреждениях и даже разгрузить переполненные соседние садики. Пока готовность объекта составляет 65,5 процента. Отдельная гордость Сергея Бердникова — то, что оба садика оборудованы спелеокамерами.

«Сейчас идет формирование групп, дети в коррекционные группы принимаются только по решению комиссии. Малышей садики примут 1 октября. Если получим лицензии раньше, то срок, конечно, уменьшим»,— рассказала губернатору Ольга Бирюк.

Губернатор отметил, что в микрорайонах необходима еще и новая школа. Вопрос о ее строительстве будет решен в сентябре.