Алексей Текслер посетил обновленную детскую библиотеку в Магнитогорске

Капитальный ремонт в помещениях проводили по нацпроекту «Культура»

Губернатор Алексей Текслер в пятницу, 16 июля, продолжает рабочий визит в Магнитогорск. После осмотра строящихся детских садов глава региона прибыл в Центральную детскую библиотеку имени Кондратковской. После капитального ремонта здание должны открыть 20 сентября, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В сентябре она должна открыться после модернизации уже в статусе модельной библиотеки нового поколения, третьей по счету в городе. Большая часть работ выполнена уже сейчас. А на пороге губернатора встретил некто Книжок — местный, надо полагать, домовой.

Капремонт помещений библиотеки, по данным пресс-службы губернатора, идет в рамках нацпроекта «Культура». В 2021 году на это выделено 10 миллионов рублей из областного бюджета, еще 500 тысяч добавил сам город. Всего на капремонт ушло 14,5 миллиона рублей.

«В библиотеке созданы студия чтения и творчества, младший абонемент и мастерская-игровая для самых маленьких посетителей. В игровой скоро появится интерактивная песочница. Для старшеклассников выделяются зона коворкинга, актовый и конференц-залы. В последнем организована краеведческая экспозиция. В оформлении библиотеки будет сделан упор на историю родного края», — рассказала главе региона директор библиотеки Галина Бубнова.

Когда директор показывала Алексею Текслеру сцену, губернатор одобрительно заметил: «В этом и смысл современной библиотеки, где есть площадки для самых разных видов творчества!»

Не забыты здесь и современные тренды: будет организован удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки, полностью обновляются компьютеры.

Алексею Текслеру продемонстрировали книги с 4D-элементами и предложили на себе опробовать местный интерактив, например, отгадать загадку.

«После таких книг дети сами начинают просить родителей почитать им. Всего наш фонд насчитывает 112 тысяч изданий», — рассказала директор библиотеки.

Кроме того, для библиотеки закупят оборудование для детей с ограниченными возможностями: коляски, индукционную систему для слабослышащих, тактильные элементы интерьера.