Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность избирательных участков в дни выборов

И в целом главы муниципалитетов должны держать на личном контроле подготовку к единому дню голосования

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов держать на личном контроле все вопросы подготовки к единому дню голосования, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, с 12 по 14 сентября 2025 года южноуральцам предстоит избрать депутатов Законодательного собрания и представительных органов 37 муниципальных образований. Еще в двух округах пройдут дополнительные выборы депутатов.

Губернатор акцентировал, что в регионе уже традиционно будет использоваться механизм голосования по месту нахождения «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование — ДЭГ, и попросил активнее пользоваться этим инструментом:

«Все это делается для удобства людей. Регистрация в сервисе ДЭГ началась 28 июля и продлится до 8 сентября. Прошу доносить информацию о нем до жителей ваших муниципалитетов».

Особое внимание Алексей Текслер поручил уделить вопросам общественной безопасности в дни проведения голосования, а также оказывать всемерное содействие работе избирательных комиссий.

«Коллеги, единый день голосования и масштаб выборов налагает серьезную ответственность за качественное проведение, за качественную организацию. Эти темы сегодня находятся в фокусе внимания. Вам необходимо держать все это на личном контроле», — резюмировал он.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что вопросы безопасности на предстоящих выборах уже поднимались на заседании антитеррористической комиссии.

Напомним, сегодняшнее аппаратное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства Челябинской области впервые прошло в новом, выездном формате.