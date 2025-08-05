В Челябинской области усилят внимание к безопасности школ

Алексей Текслер: «Террористические атаки, произошедшие в последнее время в стране, показали, что враг использует не брезгует ничем»

Усилить внимание к безопасности школ в канун нового учебного года, держать на контроле антитеррористическую защищенность избирательных участков в период подготовки и проведения Единого дня голосования и неустанно совершенствовать профессиональную подготовку участников мероприятий по профилактике терроризма и обеспечению безопасности торговых комплексов и транспортной инфраструктуры. Такие поручения дал сегодня в ходе заседания антитеррористической комиссии Челябинской области ее председатель, губернатор Алексей Текслер.

«В ближайшее время нас ожидает ряд значимых социальных и общественно-политических событий: начало нового учебного года, Единый день голосования, также различные праздничные мероприятия, в том числе посвященные Дню города Челябинска. Проведение всех массовых мероприятий требует слаженной, напряженной работы органов правопорядка и специальных служб, а также традиционной профилактической работы со всеми группами населения, дабы предотвратить террористические угрозы», — акцентировал внимание глава региона.

Он подчеркнул возрастающую ответственность всех должностных лиц, в задачи которых входит обеспечение общественного порядка и антитеррористической защиты:

«Террористические атаки, произошедшие в последнее время в стране с применением беспилотных летательных аппаратов, показали, что враг использует самую современную технику, не брезгует любыми приемами, чтобы нанести ущерб объектам критически важной инфраструктуры».

В заседании приняли участие представители федеральных ведомств, региональных министерств, а также главы муниципалитетов.