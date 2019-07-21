Алексей Текслер подписал соглашение с ПАО «Мечел» о снижении объема выбросов

Оно также предполагает исполнение обязательств закона о квотировании выбросов.

Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с руководством П АО «Мечел» о снижении объема выбросов на предприятии. Бумаги были подписаны 20 июля, перед праздничным концертом в честь Дня металлурга.



«Это настоящий подарок ко Дню металлурга всем жителям Челябинска. Соглашение предполагает существенное снижение объема выбросов. Также оно предполагает исполнение обязательств закона о квотировании выбросов, который буквально на днях приняла Госдума. Недавно подобное соглашение было подписано и с ММК», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что соглашение было решено подписать еще в начале 2018 года. Была разработана программа, направленная на сокращение выбросов.

«Полтора года этой работой занимались наши технические специалисты. Мы очень рады, что документ сегодня был подписан, однако многие из пунктов, включенных в программу соглашения, начали реализовываться с середины прошлого года», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.