Алексей Текслер подвел итоги визита в Озерск

Обновление городской среды проведут совместно с градообразующим предприятием

В Озерске Алексей Текслер осмотрел сквер имени Бориса Броховича — легендарного директора ПО «Маяк». В прошлом году шесть тысяч озерчан проголосовали за обновление этого пространства в рамках программы формирования комфортной городской среды. В итоге сквер стал новым местом притяжения горожан. О том, как будет развиваться городской округ, глава региона рассказал в завершение поездки, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В сквере появились новые дорожки и тротуары, скамейки и урны, а стела Прометея теперь подсвечена архитектурной подсветкой, да и сама тротуарная плитка тоже светится с наступлением темноты. Здесь появилась традиция: семейные династии «Маяка» высадили саженцы голубых елей по обе стороны от постамента.









В конце дня Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита в городской округ. Ранее глава региона подробно рассказал о решении вопросов в главной городской проблеме — здравоохранении. Второй приоритет — это образование: дошкольное, школьное, СПО и вуз. Алексей Текслер отметил важность участия предприятий в образовательной среде. Такое партнерское взаимодействие получит поддержку региона.

«Дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, развитие городской среды — есть вопросы по развитию каждого из этих направлений. Есть проблемы, не буду скрывать. С администрацией города провели обстоятельный разговор с привлечением градообразующего предприятия. Интерес есть, есть региональные программы. Будем работать и их развивать», — резюмировал Алексей Текслер.

Напомним, сегодня глава региона анонсировал открытие сердечно-сосудистого центра в городе, принял участие в церемонии открытия ледовой арены «Высота», посетил социальные объекты и увидел, как в городе готовят специалистов градообразующего предприятия.