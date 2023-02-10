В 2023 году в Озерске откроют сосудистый центр

Развитие здравоохранения в ЗАТО Челябинской области усилят соглашением с ФМБА России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 февраля работает в Озерске. Визит стартует со сферы городского здравоохранения. За медицину здесь отвечает Федеральное медико-биологическое агентство РФ. Глава региона осмотрел состояние городской больницы ФГБУЗ КБ № 71, провел совещание по развитию медицины с участием представителей ФМБА России, городских властей, руководства градообразующего предприятия ФГУП ПО «Маяк», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона осмотрел помещения и техническое оснащение клинической больницы № 71. В состав медучреждения входят пять взрослых и две детских поликлиники, одна участковая больница, круглосуточный стационар, ФАП, четыре амбулатории и два поста скорой помощи. На данный момент больница принимает участие в программах «Модернизация здравоохранения», «Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Создание сердечно-сосудистых центров»

В рамках этих программ больница получила новое оборудование: от стоматологических установок и аппаратов искусственной вентиляции легких до разнообразного диагностического оборудования и аппарата искусственной почки, приобрели три автомобиля неотложной помощи. Что касается зданий, то в Озерске провели капитальный ремонт оперблока, расположенного в главном корпусе, а также обновили женскую консультацию, детскую и взрослую поликлиники в поселке Татыш.

Как и везде, здесь есть потребность в новых кадрах: укомплектованность врачами составляет 72%, а среднего медперсонала — 78%. Чтобы пополнить состав больницы, сейчас медицинское образование по целевому обучению получают 48 человек. Кроме того, действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а иногородним предоставляют жилье. Вкладываются здесь и в обучение подрастающего поколения: больница сотрудничает с 23-м лицеем, где создан медицинский класс.

После посещения медучреждения губернатор провел совещание по развитию медицины с представителями ФМБА России, городских властей, руководства градообразующего предприятия ФГУП ПО «Маяк». В частности, губернатор отметил необходимость повышения уровня зарплат для врачей города.

«Среди проблемных направлений в первую очередь — нехватка кадров и вопросы заработных плат медицинских сотрудников. Обсудили весь спектр вопросов, которые есть в здравоохранении Озерска и в целом в учреждениях ФМБА в Челябинской области. Договорились, что ФМБА вместе с администрацией города и руководством ПО „Маяк“ проведут соответствующую работу: необходимо повышать уровень заработных плат врачей в Озерске. Он точно не должен быть ниже зарплат врачей в Челябинской области. На сегодня это так. Эту проблему надо решать», — пояснил Алексей Текслер.

Также глава региона анонсировал открытие в 2023 году в озерской больнице № 71 сосудистого центра. Для этой цели в учреждении установят новый ангиограф. Кроме того, будет усилено направление по травмам.

«Сегодня тяжелых больных маршрутизируют в Челябинск. Мы понимаем, что это требует значительного времени. При экстренных травмах и сосудистых заболеваниях речь идет о минутах. Усиление этого направления даст возможность лечить экстренных больных здесь, в Озерске», — отметил Алексей Текслер.



Губернатор также рассказал о завершении ремонта в инфекционном отделении больницы и необходимости ремонтных работ в других помещениях здравоохранения в городе.

«Город, со своей стороны, готов выделять дополнительное жилье для медиков. Усилим взаимодействие с Челябинским медицинским университетом для решения кадровой проблемы, будем усиливать профориентационную работу со школьниками», — сказал губернатор.

Отдельно он остановился на трагическом случае смерти ребенка в озерской больнице.

«Отдельно обсудили тот случай с ребенком, который был. Приехали специалисты ФМБА, эксперты из Москвы для того, чтобы эту ситуацию полностью досконально разобрать»,— пояснил губернатор.

Алексей Текслер также рассказал, что в скором времени с Федеральным медико-биологическим агентством РФ будет подписано соглашение по улучшению сферы здравоохранения в ЗАТО Челябинской области.

«Я недавно был в Снежинске. Там активно реализуется программа по модернизации здравоохранения. Проговорили ситуацию и по Усть-Катаву, и по Трехгорному. По этому направлению договорились усилить направление здравоохранения. Улучшить ситуацию с здравоохранением в ЗАТО — магистральное направление правительства региона»,— резюмировал Алексей Текслер.