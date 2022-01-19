Алексей Текслер оценил работу IT‑куба для маленьких жителей Южноуральска

Вместе с самыми юными учениками заведения губернатор познакомился с роботом-пауком Гошей

Губернатор Алексей Текслер продолжает рабочий визит в Южноуральск. Следующий пункт его программы — IT-куб, центр технического творчества для детей и подростков города, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«IT-куб Южноуральска расположился в здании первой в городе школы. Оно было построено в 1949 году, так что перед открытием пришлось провести здесь серьезный ремонт», — рассказала губернатору руководитель центра Елена Токарева.

Сегодня в IT-кубе проходят занятия 525 учеников от трех до 18 лет. Здесь занимаются программированием, системным администрированием, моделированием. Только в 2021 году IT-куб получил оборудование для уроков по авиа- и судомоделированию, автоделу.

На занятии по программированию роботов губернатору продемонстрировали творение из лего-конструктора — паука Гошу, который умеет ходить и грозно размахивать лапами. Но это лишь пример робототехники для самых маленьких: Гошу заведение получило готовым. Зато ребята постарше занимаются серьезной работой — создают виртуальные модели производственных помещений для местного арматурно-изоляторного завода.

«Элементы дополненной реальности — очень важный элемент профессионального обучения. Серьезное дело!» — отметил губернатор.

Алексею Текслеру продемонстрировали и традиционные направления технического творчества — создание управляемых моделей кораблей и планеров. Глава региона с ностальгией вспомнил, что в детстве тоже занимался авиамоделированием.

В конце экскурсии ученики подарили главе региона макет карты Челябинской области с символом IT-куба — напомним, 19 января у губернатора день рождения. Сегодня он находится с рабочей поездкой в Южноуральске. Алексей Текслер осмотрит итоги благоустройства двух скверов, отремонтированные детскую поликлинику, энергоблок Южноуральской ГРЭС. Также губернатор побывал на главной улице города, которую благоустроят в 2022 году.