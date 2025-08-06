Алексей Текслер отметил динамичное развитие Коркино

Губернатор подвел итоги рабочей поездки в округ

Коркинский муниципальный округ взял хороший темп и продолжает динамично меняться. Об этом в ходе визита в муниципалитет заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона осмотрел ход ремонта в местной больнице и открыл в поселке Роза Дом культуры, который был построен после обращения местных жителей на прямую линию к губернатору.

«Стараюсь в каждом муниципалитете бывать именно в объектах здравоохранения, потому что у нас во всем регионе сейчас ведутся масштабные работы в этой части. Подтягиваем материально-техническую базу, закупаем новое современное оборудование и работаем над привлечением кадров, в том числе в первичное звено — в муниципальные округа. Работаем с нашими медицинскими вузами, колледжами, чтобы эту работу систематизировать», — отметил Алексей Текслер.

А открывая Дом культуры, напомнил, что такие ДК сейчас активно строятся по всему региону.

Также в ходе рабочей поездки губернатор обсудил с главой Коркинского муниципального округа Александром Орлом вопросы развития территории, включая дорожное строительство, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и строительство новых спортивных объектов. В частности, губернатор отметил, что для Коркино были выделены дополнительные ресурсы на реализацию знаковых дорожных объектов:

«Мы с главой округа обсудили ряд вопросов развития Коркино. В первую очередь, дорожное строительство. Буквально на днях были выделены дополнительные ресурсы — 60 миллионов рублей для Коркино, и ряд знаковых дорожных объектов будут построены до конца дорожного сезона (дополнительно к тем объектам, которые уже построены)».

Кроме того, в рамках визита обсуждались вопросы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Губернатор акцентировал внимание на проекте «Большой ремонт 74», который включает в себя ремонты объектов водоотведения, а также строительство нового водовода с водозабора из Шершней.

«Это стратегический вопрос, объект 50-х годов требует модернизации. „Большой ремонт 74“ и задумывался ради таких больших объектов. Выделены значительные ресурсы. Объект уже строится, и мы обсуждали ход этих работ», — добавил он.

Также в ходе визита были рассмотрены планы по строительству новых спортивных объектов, таких как ледовой дворец и новый физкультурно-оздоровительный комплекс — решения по ним будут приниматься в рамках следующего бюджетного трехлетнего цикла.