В поселке Роза открыли долгожданный ДК «Победа»

Он сможет принимать до 200 посетителей творческих кружков

В поселке Роза Челябинской области открыли Дом культуры «Победа». Жители мечтали о центре давно и даже обращались на прямую линию с губернатором в декабре 2023 года. Тогда же Алексей Текслер сообщил, что культурному учреждению быть. Как выглядит ДК и кто сможет в нем заниматься, узнали корреспонденты ИА «Первое областное».

На строительство оперативно были выделены средства — почти 200 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. И за год в поселке возвели ДК, где будут работать девять кружков и творческих коллективов для разных возрастов — от дошкольного до пенсионного.





Для комфортных занятий центр оснастили качественным световым и звуковым оборудованием, сценой с механизированными элементами, музыкальными инструментами. А еще в центре есть зрительный зал на 200 мест.





«Это важное долгожданное событие. Для меня принципиально, чтобы яркая творческая, культурная жизнь была не только в больших городах, но и в небольших населенных пунктах. Хотел бы сказать большое спасибо жителям: это и ваша победа — в прямом смысле этого слова и учитывая название объекта», — поздравил жителей Розы губернатор Алексей Текслер.





Глава региона успел осмотреть помещения и пообщаться с теми, кто пришел на первые занятия в Дом культуры. В кружке по рисованию дети поделились с Алексеем Текслером, что заниматься в новом ДК им очень нравится. И честно признались — на уроки, которые начнутся 1 сентября в обычной школе, совершенно не хочется.









Также у ДК и храма по соседству появится сквер. Проект с аллеей из кустов шиповника уже продуман, но пока находился только в разработке. Алексей Текслер оценил идею и поручил продумать, по какой программе ее можно реализовать:

«Приняли решение здесь рядом обустроить сквер — новое общественное пространство, уверен, станет еще одной точкой притяжения для жителей поселка».