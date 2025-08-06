В Коркино завершается модернизация городской больницы № 1

В терапевтическом корпусе обновили кровлю и все сети, отремонтировали фасад и установили лифт

В Коркино в 2025 году завершается модернизация важного для города объекта — городской больницы № 1. Ремонт затронул терапевтический корпус и поликлинику, оба объекта должны открыть двери в этом году. Их готовность к приему пациентов сегодня оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Терапевтическому корпусу уже больше 70 лет, несколько лет назад здание признали аварийным и закрыли, пациентов перевели в другие отделения. А в 2019 году, после посещения Алексея Текслера, больница попала в программу модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области.

Так, за прошлый год в терапевтическом корпусе обновили кровлю и все сети, подготовили кабинеты для чистовой отделки, сделали вентиляцию, отремонтировали фасад и установили лифт.

Отдельная гордость больницы — обновленная реанимация. Здесь уже установили комплекс чистых помещений, системы кислородоснабжения, контроля доступа, видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации.

В терапевтическом корпусе разместятся кардиология, терапевтическое отделение и реанимация.

«Объект был в неудовлетворительном состоянии. Сейчас стройка завершена — это хорошо, но стены не лечат — лечат люди плюс современное оборудование. Поэтому задача номер один сегодня — укомплектовать больницу оборудованием, на это деньги уже выделены, врачами — и запускать полноценно процесс», — отметил губернатор Алексей Текслер в ходе визита в Коркино.

Добавим, в этом году ремонтные работы начались и на поликлинике. Сейчас рабочие занимаются левым корпусом, подрядчик обещает сдать объект в августе. Затем приступят к правому корпусу, его планируют отремонтировать до конца 2025 года.