Алексей Текслер открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Долгодеревенском

Каждый день в его стенах будут заниматься около двух тысяч человек

Два года назад в селе Долгодеревенском открыли один из лучших уличных стадионов области «Олимп». Тогда же глава Сосновского района Евгений Ваганов попросил губернатора подарить селу крытый физкультурно-оздоровительный комплекс. Долго ждать не пришлось. Сегодня Алексей Текслер принял участие в торжественном открытии ФОКа в Долгодеревенском.

Пожалуй, главное достояние комплекса — это огромный спортивный зал, который благодаря подвесным разделительным сеткам можно за пару минут трансформировать в три маленьких зала. Также в комплексе есть тренажерный зал, сауна и медпункт.

Одновременно в спортивном комплексе могут заниматься около 85 человек, а за день ФОК способен принять до двух тысяч спортсменов.

В штате будут работать девять тренеров разного профиля, пятерых из них планируют привлечь на село по программе «Земский тренер».

Уже сейчас для детей открыты секции волейбола, легкой атлетики, мини-футбола, хоккея и лыжных гонок. Со временем в ФОКе появятся секции силовых видов спорта, по настольному теннису, шахматам, шашкам. Все это на бюджетной основе, занятия в секциях будут бесплатными. Также работать в ФОКе готовы тренеры-частники. Одним из первых набрать еще одну группу детей готов тренер по бальным танцам, руководитель студии «Триумф» Павел Чумарин. Он уже тренирует ребят на базе местного ДК.

«Село строится, растет, желающих танцевать все больше и больше. Для кого-то из юных спортсменов площадка ФОКа находится ближе к дому, и заниматься здесь будет удобнее», — говорит Павел.

Алексей Текслер пообещал, что для ребят — а «Триумф» активно участвует в соревнованиях, в том числе всероссийских, — оборудуют зал со станками и зеркалами.

Заниматься в ФОКе смогут не только дети. Интерес к мощному спортивному кластеру проявил местный техникум.

«Мы уже используем возможности стадиона, а теперь надеемся по достоинству оценить крытый комплекс. Сегодня первый раз занимаемся на тренажерах. Ребятам нравится. Что-то из тренажеров, например лестницу, которая движется, мы видим первый раз», — говорит руководитель физвоспитания Южно-Уральского промышленного комплекса Ринат Фарахутдинов.

К приезду главы Челябинской области спортивные и творческие коллективы села подготовили небольшое праздничное выступление.

Алексей Текслер заметил, что открытие ФОКа — большое событие для села и района в целом.

«Президент Владимир Путин поставил задачу увеличить продолжительность активной и здоровой жизни. Развитие спортивной инфраструктуры — важнейшая часть этой работы. Вы знаете, мы регион — лидер по строительству спортивных объектов разного уровня и направления. Во всех наших районах строятся новые спортивные объекты, будем эту работу, безусловно, продолжать. Призываю всех заниматься спортом. А мы будем создавать условия для занятий», — заявил губернатор.

Здание ФОКа было построено по программе «Развитие физкультуры и спорта в Челябинской области».

Между тем два спортивных проекта из Челябинской области вышли в полуфинал конкурса «Ты в игре».



Также Алексей Текслер посетил сегодня два новых садика, построенных в микрорайоне Конфетти и деревне Малиновке Сосновского района.