Два спортивных проекта из Челябинской области вышли в полуфинал конкурса «Ты в игре»

В список лучших вошел Парижский полумарафон и фестиваль «Семейные старты»

Стал известен список полуфиналистов Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Эксперты назвали 255 претендентов на победу, в их число попали два проекта из Челябинской области — Парижский полумарафон и фестиваль «Семейные старты», сообщает региональный Минспорт.

Парижский полумарафон будет бороться за победу в номинации «Масштаб». Это проекты, которые охватывают более 500 участников. Фестиваль спортивного ориентирования «Семейные старты» представлен в номинации «Точка старта».

Поддержать проекты можно по ссылке. Конкурс «Ты в игре» проводится четвертый год подряд и направлен на поддержку проектов в сфере любительского спорта. Он проводится в рамках национального проекта «Демография».

Победители в каждой из основных номинаций получат 300 000 рублей на развитие своих проектов, а лучший проект сезона — 1 миллион рублей.