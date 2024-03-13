Парижский полумарафон будет бороться за победу в номинации «Масштаб». Это проекты, которые охватывают более 500 участников. Фестиваль спортивного ориентирования «Семейные старты» представлен в номинации «Точка старта».
Поддержать проекты можно по ссылке. Конкурс «Ты в игре» проводится четвертый год подряд и направлен на поддержку проектов в сфере любительского спорта. Он проводится в рамках национального проекта «Демография».
Победители в каждой из основных номинаций получат 300 000 рублей на развитие своих проектов, а лучший проект сезона — 1 миллион рублей.