В поселке Западном открылись первые четыре группы детского сада

Новое дошкольное учреждение в микрорайоне Конфетти посетил губернатор

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, 13 марта, стал гостем нового детского сада № 55, который открылся в микрорайоне Конфетти поселка Западного в Сосновском районе.

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 296 воспитанников (12 групп), построили среди высоток-новостроек за 1,5 года. Пока сюда ходят первые 85 ребятишек, а к лету он будет заполнен полностью.

Здание садика двухэтажное, яркое. Внутреннее пространство обустроено с большой любовью: стены украшены забавными персонажами, в группах и кабинетах ковры, современные игрушки и оборудование.

Кстати, в садике будут уделять особое внимание здоровью воспитанников. Например, планируется открыть группу для ребят с аллергией. Алексей Текслер пообщался с ребятами и педагогами, пожелал всем успехов.

Еще один новый садик губернатору показали в Малиновке. Деревня много лет жила без детсада. Те, кто имел возможность, возили детей в соседние поселки. Между тем Малиновка активно застраивалась коттеджами и росла. Родители обратились к властям с просьбой построить в деревне собственное дошкольное учреждение. И это было сделано.

Детский сад на 155 мест будет работать как филиал Кременкульской средней школы. На сегодня туда направлено 55 детей, идет планомерное зачисление воспитанников.

По словам губернатора, работа по строительству и ремонту детских садов на территории региона будет продолжена.

«Одна из важнейших задач — и президент в послании об этом говорил — это развитие социальной сферы, социальной инфраструктуры. Детские сады сегодня крайне востребованы в новых районах. Мы, в основном, решили проблемы с очередностью в детские сады, но новая застройка требует новых детсадов. В целом за последние несколько лет мы построили больше 60 детсадов, в том числе девять — в Сосновском районе. В текущем году эту работу продолжим. В ближайшее время у нас еще два детских сада на выходе: в Парковом Премиум и в районе L-Town. Будем активно заниматься ремонтами детсадов постарше. Эта программа у нас была, а теперь мы ее еще расширим в рамках нацпроекта. Продолжим оснащать детсады, в том числе развивающим, цифровым оборудованием», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Глава региона также добавил, что ставит перед муниципалитетами задачу расширять инклюзию в детсадах. Есть большая потребность.

«Это требует и специалистов, и особых подходов. Мы будем этим активно заниматься. Мы это уже делаем, но будем данное направление расширять и увеличивать», — отметил губернатор.

