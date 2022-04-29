Алексей Текслер: «Необходимо внимание каждому ветерану»

Губернатор Челябинской области провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы

В Челябинской области праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, должны пройти на самом высоком уровне. Такое поручение главам городов и районов области озвучил губернатор Алексей Текслер на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы в пятницу, 29 апреля, сообщает пресс-служба правительства области. Глава региона также подчеркнул, что торжества должны быть организованы поистине всенародными, каждому ветерану необходимо уделить максимальное внимание и чуткость.

Участниками заседания оргкомитета стали все главы городов и районов области. Открывая оргкомитет губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что празднование Дня Победы должен стать особым для каждого южноуральца.

«В этом году мы встречаем праздник в особых условиях, в период, когда российская армия проводит специальную военную операцию на Украине, борется с неонацизмом, защищает наши традиционные ценности. Сейчас особенно важно помнить и понимать нашу историю, чтить память о подвигах наших предков во время Великой Отечественной войны», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поставил основные акценты в организации торжества: праздничные мероприятия должны пройти на самом высоком уровне; это должен быть комплекс мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы, чтобы торжества стали поистине всенародными.

«Это особенно важно в текущей международной обстановке, и для всех нас является делом чести», — сказал Алексей Текслер.

В подготовке и проведению празднования Дня Победы должны принять участие представители волонтерских, ветеранских, спортивных и молодежных организаций, военно-исторических обществ и клубов, бюджетных организаций, правоохранительных и военных органов, казаков, а также представителей всех традиционных конфессий.

На особом контроле — вопросы улучшения жизни и медицинского обслуживания ветеранов, проведение патриотических мероприятий и культурных программ.

«Необходимо оказать внимание каждому ветерану, проанализировать условия жизни и потребности, оказать необходимую помощь и поддержку и при необходимости подключать областные ведомства», — отметил губернатор.

Напомним, министерству соцотношений поручено до начала праздников перечислить единовременную выплату по 15 тыс. рублей участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей, южноуральцам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». По данным пресс-службы регионального правительства, большая часть выплат уже перечислена.

Кроме того, должно продолжаться благоустройство воинских захоронений и мемориалов. Для этого необходимо использовать возможности финансирования федеральных и региональных программ («Комфортная городская среда», «Инициативное бюджетирование»). Местные власти могут активнее привлекать к этой работе предприятия и благотворительные фонды.

В праздновании Дня Победы должен быть использован весь потенциал южноуральских музеев, театров и других учреждений культуры, в том числе и негосударственные. Для лучшего восприятия и современной подачи в районах и городах есть новые мультимедийные технологии. Без внимания не должен остаться подвиг военнослужащих в проводимой Россией специальной военной операции.

Алексей Текслер поручил обеспечить максимальную безопасность и комфорт участникам, зрителям и ветеранам, в том числе с учетом профилактики сохраняющейся коронавирусной инфекции и погодных условий во время всех праздничных мероприятий, особенно на торжественном построении на Площади Революции в Челябинске, во время шествия «Бессмертного полка».

Напомним, накануне губернатор поручил обеспечить круглосуточную охрану воинских мемориалов и памятников с 1 по 12 мая.