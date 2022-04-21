В Челябинской области ко Дню Победы ветераны ВОВ получат по 15 тысяч рублей

Решение о единовременной выплате принял губернатор Алексей Текслер

В честь 77-й годовщины Победы по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера южноуральцы — ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату. Решение глава региона озвучил на областном совещании с главами городов и районов.

«Принято решение о единовременной денежной выплате в размере 15 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей и южноуральцам, награжденным знаком „Жителю блокадного Ленинграда“. Выплаты будут предоставляться в беззаявительном порядке, то есть людям обращаться за их получением не нужно. Прошу проявить максимальную заботу о ветеранах. Не ограничиваться формальным поздравлением, а узнать, в чем люди нуждаются, какую помощь нужно оказать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, к 9 Мая ветеранам ВОВ и вдовам ветеранов направят именные поздравления.

Алексей Текслер поставил задачу — организовать проведение важнейшего государственного праздника на достойном уровне, поздравить всех причастных к Великой Победе и провести торжественные приемы в муниципалитетах.