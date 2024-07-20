Алексей Текслер наградил лучших челябинских металлургов

Награды губернатор вручил 17 сотрудникам ЧМК

Сегодня, 20 июля, на стадионе «Металлург» в Челябинске отметили День металлурга. Для сотрудников и ветеранов Челябинского металлургического комбината и их семей организовали мероприятие «Горячие сердца на все времена». Перед металлургами выступили различные коллективы, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил лучшим сотрудникам предприятия государственные и региональные награды, передает ИА «Первое областное».

«Поздравляю всех с Днем металлурга! Это праздник для всего нашего региона, а для Металлургического района Челябинска — самый главный праздник. Я помню это с детства. Спасибо каждому из вас за ваш труд, он непростой. Сегодня благодаря вашему труду, дорогие друзья, комбинат работает на победу, работает для нашей страны, делает все, чтобы наша страна развивалась»,— сказал Алексей Текслер.

В свой профессиональный праздник награды из рук губернатора получили сразу 17 работников Челябинского металлургического комбината. Так, звания «Почетный металлург» министерства промышленности и торговли РФ удостоены три металлурга. Почетные грамоты ведомства получили шесть представителей профессии. Одному металлургу присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Челябинской области». Медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, почетные грамоты и благодарности губернатора Челябинской области Алексей Текслер вручил семерым работникам ЧМК.

Ранее День металлурга с размахом отметили в Магнитогорске. Там Алексей Текслер также вручил награды лучшим металлургам, а в парке «Притяжение» состоялось торжественное открытие самого большого в России фонтана.