Алексей Текслер: ММК может поставлять прокатные валки на Белорусский металлургический завод

Губернатор обсудил с руководством предприятия дальнейшее сотрудничество

Сегодня, 10 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Белорусский металлургический завод, расположенный в городе Жлобин. Глава региона оценил его мощности, а также обсудил с руководством дальнейшее сотрудничество. В частности, Алексей Текслер предложил рассмотреть возможность поставок на БМЗ прокатных валков, которые производит Магнитогорский металлургический комбинат, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Белорусский металлургический завод включает в себя сталеплавильное, прокатное, трубное и метизное производства. В год он способен выпускать 2,7 миллиона тонн стали. Его продукция использовалась на строительстве и реконструкции таких крупных объектов, как Национальный стадион в Варшаве, храм Христа Спасителя, олимпийские постройки в Лондоне и Сочи.

БМЗ поставляет много продукции в Россию. В Челябинскую область предприятие экспортирует в основном конструкционный прокат. А Южный Урал импортирует огнеупоры и ферросплавы.

Оценив мощности завода, Алексей Текслер предложил расширить кооперацию с челябинскими предприятиями и рассмотреть возможность поставок прокатных валков, которые производит ММК, на БМЗ.

«У нас давние связи с предприятием. Часть сырья уже поставляется сюда. Уверен, что востребованы будут и прокатные валки, потому что сегодня в основном все валки импортные. Кроме того, недавно президент России приезжал на ММК и открыл производство крупного машиностроения — это различные агрегаты для металлургических производств. Предложил рассмотреть возможность их использования на БМЗ»,— сказал Алексей Текслер.

Он добавил, что у предприятия с Челябинской областью хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества, поскольку продукция БМЗ востребована в России, а Челябинская область готова поставлять сырье и оборудование для металлургического процесса — все то, в чем силен регион.

Делегация Челябинской области работает в Беларуси второй день. В субботу Алексей Текслер посетил несколько предприятий, а также обсудил сотрудничество с главой Гомельской области Иваном Крупко.