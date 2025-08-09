Алексей Текслер оценил возможности белорусского предприятия «Гомсельмаш»

Аграрии Челябинской области любят белорусскую сельхозтехнику, отметил губернатор

Сегодня, 9 августа, делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером посетила белорусское предприятие «Гомсельмаш», где производят современную сельхозтехнику. Алексей Текслер ознакомился с возможностями предприятия и выразил уверенность в том, что благодаря тесному сотрудничеству двух государств современной техники на полях Челябинской области станет больше, передает пресс-служба регионального правительства.

Предприятие «Гомсельмаш» было основано в 1930 году. Вот уже 95 лет оно производит комбайны и другие сложные сельхозмашины — всего ассортимент продукции включает в себя 17 типов машин, 75 базовых моделей и множество адаптеров для уборки культур. В год предприятие производит более 3,5 тысячи единиц техники. Ее покупают аграрии со всех континентов. И, конечно, ее любят в Челябинской области. Так, в прошлом году челябинские аграрии закупили 36 единиц машин. А правительство региона предоставило аграриями субсидии на частичное возмещение затрат — господдержка действует на всю линейку марки «Гомсельмаш», а также сельхозтехнику других производителей.

«Мы увидели на предприятии комплексные решения для сельского хозяйства. Техника новая, современная, ее любят наши аграрии. Рассчитываю, что наш визит и сегодняшнее обсуждение планов приведет к увеличению количества современной техники на полях Челябинской области»,— сказал Алексей Текслер.

Он выразил уверенность в том, что поддержка, которую оказывают Россия и Беларусь своим производителям, а также сотрудничество двух государств позволит производить больше продукции.

«Мы видим, с каким интересом работает с нашей делегацией белорусская сторона, и надеемся, что этот визит позволит нам завязать дополнительные связи и укрепить экономическое сотрудничество на благо обеих стран»,— добавил Алексей Текслер.

В ходе визита стороны также обсудили планы по созданию учебного класса на базе Южно-Уральского государственного аграрного университета. Это позволит обучать специалистов, знакомых с современными технологиями и оборудованием, используемыми в агропромышленном комплексе.

Ранее Алексей Текслер оценил мощности предприятия «Гомельагрокомплект» и обсудил с его руководством перспективы совместных исследований и разработок в области сельского хозяйства.