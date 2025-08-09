Алексей Текслер: майские договоренности с Беларусью успешно воплощаются в жизнь

Челябинская область и Республика расширяют сотрудничество в разных сферах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 9 августа, работает в Беларуси. В Гомеле он встретился с председателем Гомельского областного исполнительного комитета Иваном Крупко, с которым обсудил вопросы сотрудничества и планы по дальнейшему развитию отношений в разных сферах, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Иван Крупко отметил, что майские договоренности между регионами воплощаются в жизнь. Так, в Челябинск поставляется техника Минского тракторного завода, «Гомсельмаша» и БМЗ. Начались поставки мясной и молочной продукции. Алексей Текслер подтвердил динамичный рост импорта белорусских товаров, отметив, что они активно замещают поставки из недружественных стран. А интерес южноуральцев к ним возрастает. Отдельно Алексей Текслер остановился на поставках техники МТЗ и поделился впечатлениями от посещения предприятий Гомельской области. Также он предложил организовать целевой визит специалистов Челябинской области на белорусские предприятия.





Особое внимание Иван Крупко уделил совместной работе по роботизации предприятий. Напомним, результатом посещения челябинского Завода роботов в мае стало предложение о создании роботизированных линий для предприятий Гомельской области и дальнейшую локализацию в Беларуси дочернего предприятия по производству роботов. Алексей Текслер подтвердил важность кооперации в этом направлении и добавил, что на сегодняшний день Челябинская область является одним из центров по производству промышленных роботов.

«Сегодня мы не просто производители роботов, мы интеграторы»,— уточнил Алексей Текслер, рассказав о подготовке профильных специалистов в ЮУрГУ и создании факультетов по робототехнике и мехатронике.

Также губернатор предложил провести аудит предприятий Гомельской области специалистами Челябинского центра промышленной роботизации. В ответ Иван Крупко предложил рассмотреть вопрос создания совместных предприятий в свободно-экономической зоне под руководством южноуральских специалистов.

Алекскй Текслер также подчеркнул необходимость усиления гуманитарных связей и предложил организовать визиты молодежных делегаций в регионы с целью сохранения общей исторической памяти. Иван Крупко, в свою очередь, предложил усилить сотрудничество непосредственно столичных городов — Челябинска и Гомеля, и пригласил челябинскую делегацию на День города в сентябре.





В завершение встречи Алексей Текслер выразил уверенность в большом потенциале развития туристического направления между регионами.

После делегация Челябинской области во главе с Алексеем Текслером и Иван Крупко возложили цветы и венки к памятникам, установленным на площади Восстания в Гомеле. Погибших в Великой Отечественной войне они почтили минутой молчания.



