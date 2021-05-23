Алексей Текслер: «Компьютерный спорт — это то, что может объединять людей»

Губернатор Челябинской области выступил на открытии чемпионата России по компьютерному спорту-2021

Накануне, 22 мая, в Челябинске состоялась торжественная церемония открытия чемпионата России по компьютерному спорту-2021. На мероприятии выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Приветствую участников и гостей чемпионата России по киберспорту. Благодарю федерацию за принятое решение провести чемпионат в Челябинске, мы всегда проводим самые лучшие соревнования и делаем это качественно. Наш регион активно развивается, мы любим все новое, и надо сказать, что компьютерный спорт — это как раз та новая интересная активность, которой с удовольствием занимаются дети и молодежь. Мне сказали, что люди более старшего возраста подтягиваются к киберспорту, и я для себя принял решение обратить на это внимание»,— сказал Алексей Текслер.

Также губернатор пожелал участникам победы.

Отметим, накануне в финал соревнований, который пройдет сегодня, 23 мая, вышел киберспортсмен из Магнитогорска Максим Труханов, выступающий в NHL21.

Фоторепортаж с чемпионата России по компьютерному спорту можно посмотреть здесь.