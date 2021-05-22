Киберспортсмен из Магнитогорска вышел в финал NHL21

В Челябинске проходит чемпионат России по компьютерному спорту 2021

Киберспортсмен из Магнитогорска Максим Haiissey Труханов вышел в финал NHL21 в рамках чемпионата России по компьютерному спорту 2021. 23 мая южноуральцу предстоит сразиться за золото соревнований. Подробнее корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

«Полуфинальный поединок получился очень драматичным и напряженным. В нем для выявления победителя потребовались все пять матчей, серия в NHL велась до 3 побед. Южноуральскому спортсмену, серебряному призеру чемпионата России-2020, противостоял Семен Litvak Литвак из Башкортостана. Накал борьбы достиг апогея в решающем, пятом матче. Не выдержали и игровые сервера, из-за которых пришлось делать небольшую паузу и начинать игру заново, с сохранением счета»,— сообщили в ведомстве.

Сам Максим Труханов отметил, что намерен биться до последнего и взять золото чемпионата.

«В финале настроен только на победу. Есть огромное желание завоевать Кубок, с моей командой мы долго и тщательно готовились к этому турниру»,— сказал киберспортсмен.

Побороться за золото чемпионата России Максиму Труханову предстоит с соперником из Северной Осетии.